محافظ أسوان يتفقد منطقتي السيل والصداقة لمتابعة سير إصلاح خطوط المياه

قام اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بجولة تفقدية لمنطقتى السيل الجديد، والصداقة للوقوف علي مشكلة الانفجارات المستمرة لخطوط مياه الشرب لإيجاد حلول سريعة وفورية لها وذلك بمرافقه اللواء حسن عبد الغنى رئيس شركة مياه

الشرب والصرف الصحي بأسوان والمهندس محمد عبد الله مدير الطرق ومحمد حساني نائب رئيس مدينة أسوان.

وحرص المحافظ على التواجد لمتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له الخط الرئيسى للصرف الصحى التابع لأحد مشروعات الإسكان الإستثمارى عند مدخل منطقة الصداقة بقطر 8 بوصة موجهاً مسئولى الشركة صاحبة المشروع بالقيام بعملية إحلال و تجديد لخط الصرف الصحى والشبكات الفرعية على نفقتهم بعد إجراء المقايسات المطلوبة لذلك ، مؤكداً بأن تلبية رغبات وإحتياجات المواطنين والتعرف على مشكلاتهم وإيجاد حلول جذرية لها من أهم أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة من أجل تخفيف المعاناه عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة وبيئة أفضل لهم ولأسرهم.

وخلال الجولة وجه محافظ أسوان مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحى بضرورة إجراء مسح شامل لكافة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى بالمنطقة بشكل متواصل ومستمر وذلك للإطمئنان على حالتها وتأدية عملها بالشكل المطلوب وسرعة التعامل ومواجهة الكسور المفاجئة التي قد تتعرض لها، مع الإهتمام برفع كفاءتها وإجراء عمليات التطهير والإحلال والتجديد اللازمة لها بصفة دورية ، بجانب رصد جميع حالات التعدى ووصلات المياه والصرف الصحي المخالفة بالمنطقة وتحرير محاضر لها وإزالتها طبقاً للوائح والقواعد القانونية ، علاوة علي سرعة الدفع بعربات الكسح لشفط كميات المياه الناتجة عن الكسر والتي تسربت إلي الشوارع الجانبية ولحقت ببعض البيوت والمنازل وأدت إلى تكوين العديد من البرك والمستنقعات في أماكن متفرقة بالمنطقة .

وأكد محمد حساني بأنه قد تم الدفع فورًا بعدد 2 لودر و3 عربات نقل كبيرة لتنفيذ أعمال تمهيد الطريق والردم وإزالة الأكوام الترابية بالمنطقة وتسويتها تمهيداً لإستغلالها فيما بعد كمسطحات خضراء تساهم في إضفاء منظر جمالي يليق بالمنطقة،مشيرًا إلي أن العمل سوف يستمر لمدة يومين للقضاء تمامًا علي جميع التراكمات ورفع مستوي النظافة بالمنطقة بالشكل المطلوب .