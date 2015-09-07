بالصور.. وزيرة التطوير الحضري تعقد لقاءً شعبيًا بأسوان مع أهالي منطقة الصحابي

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، على أن الحكومة تولى اهتماماً كبيرا بتوفير السكن والإستقرار لأي مواطن و تحقيق التواصل الجاد مع ساكني المناطق العشوائية للتعرف علي إحتياجاتهم وبالتالي إشراكهم في إعداد خطط التطوير المناسبة لكل منطقة جاء ذلك خلال اللقاء الشعبي، الذى عقد اليوم بديوان عام محافظة أسوان وبحضور الوزيرة ومحافظ أسوان.

وقالت الوزيرة أنه سيتم إعطاء مهلة 10 أيام لأهالي المنطقة للتشاور ودراسة المخطط الجديد لتطوير الصحابي لإبداء الرأى النهائي للبدء فوراً فى عملية التطوير والتى ستتم خلال 24 شهراً ومن خلال 4 مراحل، حيث أن هدف الوزارة الأساسي هو الإنسان والإرتقاء بحياته من خلال مجموعة من البرامج الإقتصادية والإجتماعية، التي يتم تنفيذها بمشاركة الجمعيات الأهلية المنتشرة بالمنطقة من أجل توفير حياة كريمة لساكنيها، حضر اللقاء الدكتور حسانين أبوزيد إستشاري التخطيط العمراني والمهندسة سعاد نجيب مدير وحدة متابعة المشروعات بالوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وأوضحت الدكتورة ليلى أسكندر بأن الوزارة على مشارف تقنين أوضاع القاطنين بكافة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية من خلال الإرتكاز على 3 أولويات هما مشاركة الأهالي بالرأى والترغيب بجانب الإلتزام بعدم الإخلاء القسري، علاوة على المشاركة بالجهد فى تنفيذ التطوير، ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أنه المحامي الأول للدفاع عن حقوق وأستقرار أهالي المنطقة، حيث أنه تم وضع أسس وقواعد للتطوير بمشاركه فعالة من المقيمين بمنطقة الصحابى دون الإخلال بسيادة القانون من أجل الحفاظ علي سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، لافتاً إلي أن استكمال المرحلة الثانية لتطوير الصحابي، يأتي بعد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي، والتي شملت تقنين أوضاع 337 أسرة تم صرف التعويضات لها والتي تضمنت التعويض المادي لعدد 232 أسرة بجانب التعويض السكني بمنطقة الصداقة الجديدة لعدد 98 أسرة، وأيضاً التعويض بالبيت الريفي لعدد 5 أسر، والتعويض لعدد 2 وحدة تجارية بمنطقة الصداقة القديمة .