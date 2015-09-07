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موانئ البحر الأحمر بالسويس تناقش حماية البيئة البحرية

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موانئ البحر الأحمر بالسويس تناقش حماية البيئة البحرية موانئ البحر الأحمر بالسويس تناقش حماية البيئة البحرية

هيئة موانئ البحر الأحمر

 

عقد اليوم الأثنين اجتماع للجنة الدائمة لمجموعة العمل الوطنية لإدارة مياه الصابورة النظيفة و الرواسب بديوان الهيئة بالسويس، في إطار تنفيذ وتفعيل الإتفاقية الدولية لإدارة مياه الصابورة لحماية المياه الإقليمية المصرية و البيئة البحرية من الكائنات الغازية.

حيث تقوم الهيئة و جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن و وحدة الشراكة الدولية لإدارة مياه الصابورة بالمنظمة البحرية العالمية بلندن بتنفيذ اجتماع مجموعة العمل الوطنية السادس بمشاركة 20 جهة من هيئات الموانئ المصرية وهيئة السلامة و قطاع النقل البحري و وزارة الصحة و جهاز شئون البيئة و المعاهد القومية و الجامعات و الثروة السمكية و أكاديمية النقل البحري و المجتمع المدني .

و قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إنه تم مناقشة عدة موضوعات منها مراجعة و تطوير و اعتماد الخطة الاستراتيجية لإدارة مياه الصابورة و الرواسب و عمل خطة للسياسة العامة و تحديد الأعمال الخاصة بكل جهة مشاركة فى مجموعة العمل و العمل على تفعيل دور فى الاستراتيجية الاقليمية لتطبيق اتفاقية مياه الصابورة فى البحر الاحمر و خليج عدن من حيث التدريب و نشر الوعي.

على جانب آخر يقوم المنسق العام بالاتصال بكافة الأطراف الوطنية لانجاز خطة ادارة مياه الصابورة بالتعاون بين الجهات المشاركة للوصول لقاعدة بيانات خاصة بمياه الصابورة و الكائنات الموجودة بالمياه الاقليمية و تحديد الاجراءات اللازمة للتحكم فى تفريغ مياه الصابورة بالموانى المصرية مع إتاحة الوسائل المناسبة للتبادل الآمن لمياه الصابورة على ان يتم تكليف الترسانات و شركات اصلاح السفن بتوفير مرفق إستقبال أمن لرواسب صهاريج الصابورة و عمل خطة ادارة الرواسب و تفعيل الخطوط الإرشادية .

و من الجدير بالذكر أن مياه الصابورة أو مياه الاتزان هى المياه التى يتم اضافتها للسفينة فى حالة ابحارها بغير حمولة او بحمولة جزئية للتمكن من الإبحار بفاعلية و بسلامة و ذلك بجعل السفينة أعمق فى المياه لضمان عمل المروحة والدفة بفاعلية و كانت سابقاً تحمل صابورة صلبة مكونة من الحجارة و التراب و المعدن و لكن بحلول عام 1880 اصبحت السفن تستخدم المياه كصابورة لوفرتها و سهولة التخلص منها من أو الى السفينة و عندما تكون السفينة غير محملة بالبضائع تملئ بمياه الصابورة ولكن عندما تحمل البضائع فأن مياه الصابورة تفرغ منها .

و غالباً ما تكون مياه الصابورة محملة بالكائنات الحية التي تبقي على قيد الحياة خلال الرحلة وحتى الوصول الى الميناء المنشود حيث تصرف مياه الصابورة.

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