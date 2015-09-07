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مصرع شخص صعقًا بالكهرباء بسوهاج

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مصرع شخص صعقًا بالكهرباء بسوهاج مصرع شخص صعقًا بالكهرباء بسوهاج

أرشيفية

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح إخطارًا من ضباط مركز شرطة جرجا بتلقيهم بلاغًا من أهالي قرية الخلافية بوفاة المدعو علي حسين السيد أحمد سن 23 عامل ويقيم بناحية الخلافية صعقًا بالكهرباء.

بالإنتقال والفحص وسؤال المدعو حسن السيد أحمد رفاعي سن 65 عامل عم المتوفي قال بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المتوفي برش المياه علي حوائط منزله حدث ماس كهربائي مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية  بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3128 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

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