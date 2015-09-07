قبول 12 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بكليات جنوب الوادي

عقدت اللجنة الطبية بالجامعة للكشف على الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب والدكتور هشام حامد بقسم جراحة العظام، والدكتور محمد عطيتو بقسم جراحة العيون والدكتور ياسر مغربى مدير عام الخدمات الطبية بالجامعة تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

وتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين للإلتحاق بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور ياسر مغربى أنه تم قبول 12 طالب وطالبة بكليات الآداب والتجارة طبقًا لإعاقتهم منهم تسع حالات فقدان البصر وتم قبولهم بكلية الآداب وثلاث حالات إعاقات حركية تم قبولهم بكلية التجارة.

وأضاف أن الطلاب الذين تخلفوا عن ميعاد انعقاد اللجنة سوف يتم تحديد موعد لاحق لهم وابلاغهم عن طريق شئون الطلاب المركزية .