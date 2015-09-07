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سقوط فتاتين وقوادين بالمهندسين وضبط راقصات لتحريضهن على الفسق بالهرم

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سقوط فتاتين وقوادين بالمهندسين وضبط راقصات لتحريضهن على الفسق بالهرم سقوط فتاتين وقوادين بالمهندسين وضبط راقصات لتحريضهن على الفسق بالهرم
تمكنت مباحث آداب مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن من ضبط 23 قضية متنوعة خلال حملة على المحلات والملاهى الليلية بشارع الهرم كما تمكن من ضبط وكر للدعارة ضم ساقطتين و4 رجال.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث المديرية وبقيادة العميد عماد عكاشة مدير مباحث آداب الجيزة، لتحقيق الانضباط فى المنشآت ومنع تجاوز مواعيد السهر وضبط كل أنواع الجريمة.

البداية عقب تحرك قوة أمنية ضمت كلا من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والرائدان محمد سعيد ومحمد دبوس لمداهمة المحلات والملاهى الليلية غير المرخصة وتم ضبط 15 فتاة و3 راقصات بتهمة التحريض على الفسق وذلك لقيامهم بالرقص والإثارة داخل تلك الملاهى كما تم ضبط وكر لممارسة الدعارة داخل شقة بالمهندسين بدائرة قسم العجوزة مكونة من قوادين هما خيرت وصبرى يقومان باستغلال وتسهيل النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة حيث قام المتهمون باستقطاب فتاتين ساقطتين لاثنين من راغبى المتعة الحرام بينهم عجوز طلب ممارسة الجنس مع فتاه صغيرة السن.

وقد تمكنت رجال مباحث آداب الجيزة من ضبطهم داخل الشقة متلبسين مقابل 800 جنيه للفتاة الواحدة وتم التحفظ على مبالغ مالية وأوقية ذكرية وخمور والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين.

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مصر 365