تجديد حبس مدير ثلاجة لحوم فاسدة 15 يوما بسوهاج

قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج، تجديد حبس المدير المسئول عن ثلاجة لحوم بدائرة القسم لمدة 15 يوما، وذلك عقب ضبطه وبحيازته 568 كيلو لحوم بلدى ومجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ورغم ذلك يقوم بعرضها للجمهور.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مباحث التموين، بطرح بعض التجار كميات من اللحوم البلدية والمجمدة والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى بالأسواق بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.

وعقب تقنين الإجراءات تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد نصحى مدير مبحث التموين، بالاشتراك مع ضباط الإدارة ومفتشى الصحة، من ضبط "مؤمن أ ح ع" 30 عاما المدير المسئول عن ثلاجة لحوم دون ترخيص وحيازته للحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بلغت "350" كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، و"200" كجم لحوم مجمدة و"18" كجم كبدة، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح، وتــــم التحفـــــظ علــــــــى المضبوطــــــــات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال والمعاد قيده برقم 6766 جنح قسم ثان شرطة سوهاج، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

>



>