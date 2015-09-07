معلومات عن السياحة في الهند

تغري السياحة في الهند المتمركزة في جنوب آسيا، علماً أن المحيط الهندي يحدّها من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، ومملكة بوتان من الشمال. تسودها أربع مجموعات مناخية رئيسة: الاستوائية الرطبة والاستوائية الجافة وشبه الاستوائية الرطبة والجبلية.

ان السياحة في الهند تتكشّف عن حضارات قديمة وثقافة جديرة بالتعرّف إليها. إذا كنت تخططين لقضاء عطلة عائلية ممتعة في الهند، لا بد لك من زيارة الأماكن السياحية الآتية:

_ "تاج محل": يعرف "تاج محل" باسم "جوهرة الفن الإسلامي في الهند"، ويقع على الضفة الجنوبية لنهر "يامونا" في مدينة "أغرا". وهو عبارة عن ضريح ضخم من الرخام الأبيض النقي، كان شُيّد ما بين 1632 و1653 بأمر من الإمبراطور المغولي شاه جهان، تخليداً لذكرى زوجته المفضلة. أصبح "تاج محل" مدوناً على مواقع التراث العالمي لليونسكو في سنة 1983، مع الإشارة إلى أنّه يتألّف مجموعة من المباني التي تستقطب نحو 3 ملايين زائر سنوياً.

* يفتتح "تاج محل" أبوابه، يومياً، ما عدا الجمعة، وذلك من السادسة صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً.

_ "فاراناسي": كانت تعرف باسم "بيناريس" أو "باناراس"، وهي واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم. تقع على ضفاف نهر الغانج في ولاية "اوتار براديش". يسيطر المناخ الحار على المدينة في أشهر الصيف، لذا لا بد من زيارتها ما بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار.

_ ولاية "كيرالا" النائية: تقع في جنوب الهند، وهي سلسلة من البحيرات وموطن لكثير من الأنواع الفريدة من الحياة المائية بما في ذلك سرطان البحر والضفادع والطيور المائية وثعالب الماء والسلاحف... تضم الشبكة خمس بحيرات كبيرة تربطها القنوات، سواء من صنع الإنسان أوالطبيعة، و يغذيها 38 نهراً. وقد تحولت الزوارق التقليدية فيها إلى فنادق عائمة.

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_ حديقة "كانها" الوطنية: تعدّ من بين محميات الحياة البرية الأكثر جمالاً في آسيا، وواحدة من أفضل الأماكن لإلقاء نظرة على حيوان النمر في الهند، فهي أكبر حديقة وطنية في ولاية "ماديا براديش" بالهند.

ان الغابات الخضراء والمروج العشبية والوديان كانت مصدر إلهام لروديارد كبلنغ في كتابة روايته الشهيرة "كتاب الأدغال".

_ "هامبي": هي قرية في شمال ولاية "كارناتاكا" الهندية، تبعد 350 كيلومتراً من مدينة "بانغلور"، وتحيط بها التلال الشاهقة والوديان الخصبة، وتحضن أكثر من 500 قطعة أثرية. يعتبر موسم الصيف غير مناسب للسياحة، والأخير يمتد من مارس/آذار حتى مايو/أيار، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية! وتهب الرياح الموسمية في الشتاء، إذ تنخفض درجات الحرارة، ما يشكل موعداً مثالياً لمشاهدة المعالم السياحية واستكشاف الأماكن التاريخية.

_ "غوا": تقع في المنطقة الغربية من الهند، وتحدها ولاية "ماهاراشترا" إلى الشمال، و"كارناتاكا" إلى الشرق والجنوب، في حين أن بحر العرب يشكل ساحلها الغربي. هي أصغر ولاية في الهند من حيث المساحة، ورابع أصغر ولاية من حيث عدد السكان. "غوا" هي واحدة من أغنى ولايات الهند. يسيطر مناخ الرياح الموسمية الاستوائية في مايو/أيار عليها، إذ تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، مع رطوبة عالية.

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