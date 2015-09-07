الشرطة الأسترالية تثبت براءة ميل غيبسون

برّأت الشرطة الأسترالية الممثل الأمريكي Mel Gibson من تهمة الاعتداء على مصوّرة صحافية أثناء محاولتها التقاط صورة له، حين كان يسير في أحد شوارع "سيدني" بصحبة صديقته الجديدة، التي تصغره بأكثر من 30 عاماً.

وكشفت محامية Mel Gibson لمجلة People الأمريكية عن أنّ الشرطة الأسترالية تأكّدت ـ بعد إنهاء تحقيقاتها ـ من براءة النجم، ومن عدم وجود أو شهود تثبت ادعاءات المصوّرة ضدّه.

وكانت المُصوّرة الصحافية Kristi Miller قد اتهمت الممثل الشهير Mel Gibson، الذي ارتبط بشابة عشرينيّة، بالاعتداء عليها لفظياً وجسدياً في مدينة سيدني الأسترالية، أثناء محاولتها التقاط صور للثنائي. وقالت Kristi حينها إنها التقطت صورة للممثل وصديقته، إلا أنّ Mel دفعها بقوة من الخلف، أثناء التفاتة منها؛ وهو الأمر الذي سبّب لها صدمة، لأنها لم تكن تتوقّع منه هذا التصرّف.

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