هل تزوج عزت أبو عوف سراً من مديرة أعماله؟

تردد بقوة وعلى نطاق واسع أن الفنان عزت أبو عوف تزوج من مديرة أعمالة أميرة ولم يتم الإعلان عن الزواج سوى للمقربين منهما خاصة وأن أميرة كانت ملازمة لعزت طيلة فترة مرضه وقبلها بفترة طويلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يترك فيه عزت أبو عوف لقاءً إلا ويتحدث عن زوجته الراحلة فاطيما حتى أنه قال في تصريح له إنه كان يتمنى الموت حتى يلقى زوجته الراحلة.

وكان عزت أبو عوف قد أجرى مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة خلال الأسبوع الماضي وأجراها له طبيب القلب الشهير دكتور طارق حلمي.

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