بالصور: أين ومع من أمضى نجوم تركيا إجازاتهم في صيف 2015؟

لإجازة الصيف مكانة خاصة مهمّة لدى معظم النجوم الأتراك حيث يأخذون فيها القسط الأكبر من الراحة والاسترخاء بعد سنوات من العمل اليومي الشاق في مسلسل درامي واحد يستنفذ كل طاقتهم، ويحاولون من خلالها تجديد طاقتهم، وخلق أشياء جديدة محفّزة لهم بقضائهم أياماً طويلة بلياليها وسط الطبيعة الساحرة التي تعيد لهم وهج الحياة والفرح في أرواحهم فينقلوها عبر أدائهم الدافئ على الشاشة إلى ملايين المتابعين لهم حول العالم.



"سيدتي التركية" رصدت لكم طبيعة إجازات أكثر نجوم تركيا شهرة وشعبية في العالم:

أيلول تمضي إجازتها الصيفية مع جدّتها في هولندا

اختارت الممثلة أزرا أكين تمضية إجازة عيد الفطر المبارك والصيف مع جدتها في هولندا حيث تعيش في مدينة أمستردام، ونشرت صورتها مع كلبها المدلّل في هولندا على حسابها الشخصي في «إنستغرام» وحصدت الصورة 5000 إعجاب في ساعات قليلة.

مهند يمضي إجازته الصيفية مع ميرنا وجميل

وعلى عكس حبيبته السابقة أزرا أكين، أمضى النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند جزءاً من إجازته الصيفية مع الثنائي الأقرب إلى قلبه صديقه المفضّل كيفانش كاسابالي الشهير بجميل في «الأوراق المتساقطة» وزوجته صدف أفجي الشهيرة بميرنا وابنهما الصغير جان في قلب البحر على متن يخت مريح، وقد حصدت صورته معهما في «إنستغرام» على 30 ألف إعجاب في ساعة واحدة فقط، محقّقاً رقماً قياسياً.



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نور تمضي إجازتها مع والديها في جنوب تركيا

وأمضت الممثلة سنيم كوبال الشهيرة بنور في «أسرار البنات» إجازتها مع والدتها نوراي ووالدها محمد كوبال في جنوب تركيا على شاطئ البحر الأسود واستمتعت معهما بالسباحة وحمّامات الشمس وتأمّل الغروب. وأمضت باقي إجازتها الصيفية مع حبيبها الجديد النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا في مدينة بودروم الساحلية الخلابة.

بالي بيك يصالح حبيبته نجلاء بإجازة في بودروم

أغضب الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك حبيبته فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء لإهماله لها فترة طويلة جرّاء انشغاله بتصوير فيلمه الجديد مع صديقه المغني مراد بوز. فصالحها بقضائه إجازة أسبوع رومانسية في مدينة مرمريس بعيداً عن أعين الفضوليين والصحافيين.

دانة وعائلتها يختارون بودروم لقضاء الإجازة

في عام 2014 قصدت الممثلة بيلتشيم بيلغين الشهيرة بدانة في «ياسمين» أميركا لقضاء إجازة الصيف كلّها فيها. أما هذا العام، فاختارت هي وزوجها المخرج يلماز أردوغان وابنهما رودين مدينة بدروم الساحلية للاستمتاع ببحرها وشمسها.

سمر وزوجها يمضيان إجازتهما في منزلهما بماليبو

أما النجمة بيرين سات الشهيرة بسمر، فهربت من المشاكل ومواقع التواصل الاجتماعي وشائعات حملها هي وزوجها المغني كينان دوغلو إلى الولايات المتحدة الأميركية للاحتفال بعيد زواجهما بمفردهما وقضاء إجازة صيف رومانسية بعيداً عن الأهل والأصدقاء والصحافة في منزلهما الخاص على شاطئ ماليبو حيث تزوّجا هناك.

وبعد انتهاء إجازتها، ستعود بيرين إلى اسطنبول لبدء تصوير دور البطولة في أول مسلسل تاريخي لها «السلطانة كوسيم» حيث سيكون أول ظهور لها فيه بدءاً من الحلقة السابعة منه.

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نسيم تمضي إجازة الصيف في اسطنبول مع والدتها

لم تحب الممثلة التركية العشرينية ساريناي ساريكايا الشهيرة بميرا في «مد وجزر» ونسيم في «ليلى» السفر خارج تركيا، وآثرت البقاء مع والدتها أومران ساريكايا حيث تجوّلتا وتسوّقتا معاً في «كانيون مول» بوسط اسطنبول. ثم تناولتا الغداء معاً في مطعم «جينا» وكان محور نقاشهما شائعة الحب المنتشرة حول ساريناي وشريكها بحملة إعلانات جينز mavi الممثل كريم بورسين.

ولم تفكّر سارينايا بمغادرة اسطنبول كزملائها إلى بودروم أو مرمريس للتفرّغ لعائلتها قليلاً بعد انشغالها عنها بتصوير مسلسلها الناجح «مد وجزر» لعامين كاملين.

ولم تبدِ أي رأي للإعلام إثر ترشيح كيفانش تاتليتوغ لها كبطلة أمامه في مسلسله الدرامي الجديد الذي سيعيده إلى الشاشة بعد غياب طويل عنها.

السلطانتان خديجة وناهد دوران تستمتعان معاً بشمس اسطنبول

وآثرت الصديقتان سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة ونور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دروان البقاء في تركيا وعدم السفر إلى مسقط رأس طفولتهما ألمانيا. فأمضتا معظم الإجازة معاً مستمتعتين بشمس اسطنبول ترافقهما صديقتهما المشتركة سيلين أوزتورك الشهيرة بألفت خانم في «حريم السلطان».

ولاحظت صحافة الباباراتزي خاتم خطوبة ماسياً بيد سلمى أرجتش كشف نيّتها القريبة بالزواج من خطيبها جيم أوز بعد علاقة عاطفية معه لمدّة عامين.

مؤيّد يقضي عطلة الصيف كاملة مع حبيبته نيلوفر

بعد مضي فترة على مواصلته علاقته العاطفية مع حبيبته نيلوفر غوربوز قضى الممثل التركي بورا غولسوي الشهير بمؤيد إجازة الصيف كاملة معها في تشيشمي بتركيا، واستمتعا في معظمها بالسباحة والاسترخاء على الشاطئ لكسب لون برونزي طبيعي تحت أشعة الشمس الذهبية.

سوزان تستمتع بركوب أمواج كاليفورنيا

واختلفت عن زميلاتها الممثلة الشابة جيزيم كاراجا الشهيرة بسوزان في «اليتيمة». فبعد انتهائها من تصوير مشاهد مسلسلها الناجح «القروية الجميلة» وتعافيها من عمليّتها الجراحية بركبتها، سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية واستمتعت بممارستها هواية ركوب الأمواج والتزلّج على الماء في بحر كاليفورنيا الدافئ في هذا الوقت من العام، وحصدت صورها المنشورة في كاليفورنيا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إعجاب الآلاف من متابعيها.

مراد دالكيليتش وخطيبته ميرفي يمضيان إجازة العزوبية في بودروم

وأمضى الثنائي المغني التركي مراد دالكيليتش وخطيبته الممثلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو إجازة عزوبيتهما الصيفية الأخيرة قبل زواجهما مع أصدقائهما في مدينة بودروم الساحلية في التجذيف بالقارب والسباحة وركوب اليخوت.

ياسمين تتفرّغ لابنها وإجازتها الخاصة معه في بودروم

رفضت الممثلة نورجول يشلشاي الشهيرة بياسمين أن تخذل ابنها عثمان نجات فأمضت كل إجازتها الصيفية معه، فقضت بعضها في اسطنبول وبعضها الآخر في مدينة بودروم الساحلية الساحرة فور انتهائها من تصوير وعرض الموسم الأول من مسلسلها الناجح «حطام». ولأجل ابنها رفضت بطولة فيلم سينمائي لا بدّ أن يصوّر في الصيف. فهذا الصيف ملك ابنها عثمان نجات البالغ 10 سنوات من العمر، وتعتبره نورجول رجلها الصغير الأوسم في العالم كما صرّحت في إحدى مقابلاتها الصحفية.



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ماهر كارا يقضي إجازة الصيف كلّها مع حبيبته الجديدة نور

وأمضى النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا إجازة الصيف كلّها مع حبيبته الجديدة الممثلة التركية سنيم كوبال الشهيرة بنور في «أسرار البنات»، حيث سافر معها إلى لندن في إجازة راحة وتسوّق في شهر يوليو (تموز) الفائت للابتعاد قليلاً عن تلصّص الصحافة والمعجبين، لكنهما لم يفلتا من عدسات المتلصّصين الذين رصدتهما في مطار هيثرو البريطاني وفي السوق الحرّة. وعادا لمتابعة إجازتهما في مدينة مرمريس الخلابة، وبعدها اتّجها إلى مدينة إزمير مع أصدقاء مشتركين لهما، ومن إزمير اتجها على الطريق السريع نحو تشيشمي المتفرّدة بطبيعتها الخلابة في سيارة كينان البورش المكشوفة. ولم يفلتا من رصد الصحافة لهما، ولم يغضبا بل بدت مشاعر الراحة والسعادة على سنيم، فلوّحت بيدها مبتسمة للمصوّرين وعدساتهم المطاردة لهما في طريقهما نحو محطة إجازتهما الجديدة في شيشمي.

السلطانة مريم تقضي إجازة الصيف مع ابنها خارج تركيا

وشوهدت الممثلة الشابة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم مع زوجها رجل الأعمال بدري جونتاي وابنها علي ديمير يهمّان بصعود طائرة لم يعرف أحد وجهتها لقضائهم أول إجازة عائلية صيفية لهما مع ابنهما علي ديمير البالغ (8 أشهر).

وكانت بيلين كاراهان قد رفضت المشاركة بالمسلسل التاريخي «السلطانة كوسيم» وصرّحت بأنها لن تمثّل بأي عمل تاريخي بعد مسلسلها السابق «حريم السلطان» وهي تريد أن تستمتع بأول إجازة صيف مع ابنها الصغير.

السلطانة ميهرونيسا استمتعت بأجمل صيف في بودروم وحيدة

وبعد قضاء الممثلة بيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونيسا أجمل صيف في مدينة بودروم وحيدة، عادت إلى اسطنبول لتمضي ما تبقّى من الصيف حيث شوهدت في الصباح الباكر تتمشّى في منطقة أرناؤؤط كوي على الساحل ثم دخلت لتناول وجبة إفطار شهيّة.

لميس وزوجها بعد باريس في أميركا

وجرّاء ارتباط الممثل التركي أونور صايلاك الشهير برأفت بتصوير فيلم سينمائي من كتابته وبطولته ومسلسل تلفزيوني جديد مع الممثلة جوكش بهادر الشهيرة بليلى، غيّرت زوجته الممثلة التركية توبا بويكستون خططها لعطلة الصيف مؤقتاً وسافرت معه ومع توأميهما الصغيرتين مايا وتوبراك إلى مدينة بودروم التركية واستمتعوا معاً بالسباحة ثم سافروا إلى باريس في إجازة قصيرة لعدّة أيام ثم سافروا بعد باريس إلى أميركا وتحديداً مدينة بروكلين حيث نشرت توبا صورة لقهوة أميركية تتناولها على الطاولة في بروكلين في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» حيث حصدت آلاف تعليقات الإعجاب في ساعات معدودة.

هل اختارت السلطانة ناهد دروان اليونان لحماية حملها من الحسد؟

وأكّد برنامج تلفزيوني تركي أن الممثلة التركية نور فتاح أوغلو حامل منذ عدّة أسابيع بعد نجاح عملية أطفال أنابيب أجرتها إثر عودتها لزوجها فيزير، واختارت قضاء إجازة الصيف كاملة في جزر اليونان لحماية حملها الأول من الحسد، ولم تخبر بحملها سوى عائلتها فقط خوفاً على حملها من عين الحساد.

ولم ترصد صحافة الباباراتزي أي صورة خاصة لها خلال إجازتها السريّة في اليونان لتبيان ما إن كان حملها حقيقة أم شائعة إعلامية أخرى كشائعات حملها السابقة التي نفتها نور مراراً في وسائل الإعلام المحلية.

وكانت نور قبل سفرها قد قامت بإجازة بحرية خاصة على متن يخت في بحر إيجه، وما أكّد شائعة حملها أنها لم تمارس هواية الغوص المفضّلة لديها في الصيف كعادتها.

نور مستمتعة بسحر ميلانو الصيفي

أما الممثلة التركية الأكثر شعبية في العالم العربي سونغول أودين فاختارت قضاء جزء من عطلة الصيف في مدينة ميلانو الساحرة، ودلّلت نفسها بكثير من التسوّق خاصةً وأنها إحدى أبرز عواصم الموضة الأوروبية بعد لندن وباريس ونيويورك.

أمير يمضي وقتاً أكبر في الصيف مع عائلته

أصبح عند الممثل التركي مراد يلدريم الشهير بأمير وقتاً أكبر ليقضيه في الصيف مع عائلته بعد انفصاله عن زوجته بورتشن ترزي أوغلو الشهيرة بآزاد حيث شوهد مرّات عدّة على ساحل مضيق البحر الأسود يتناول الغداء والعشاء مع عائلته وهو في قمة السعادة بالأجواء العائلية الحميمة.

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