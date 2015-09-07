ما التجربة التي ستخوضها شيلاء سبت للمرة الأولى؟

صرحت الفنانة وعارضة الأزياء شيلاء سبت لـ"سيدتي نت" بأنها بدأت بتصوير أول مشاهدها في الفيلم الخليجي، والذي يحمل عنوان "ناشي وميرا"، ومن تأليف علي الدوحان، وإخراج أحمد حاجي.

وقد عبّرت شيلاء عن مدى سعادتها بهذه المشاركة التي تضم نخبة من النجوم، ومنهم: الفنانة القديرة هدى الخطيب، والفنانة زهرة عرفات، وغيرهما من نجوم الشاشة الخليجية، وذكرت أن هذه المشاركة تعتبر الأولى لها في السينما، وتتمنى أن تكون انطلاقة رائعة لها في مشوارها الفني.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم سيدخل في منافسة مع العديد من الأعمال السينمائية، وسيشارك في العديد من المهرجانات العالمية.