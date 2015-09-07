اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح
نقدم لكم اقوى مزيج طبيعي #من مكونين فقط يفيد في التخسيس و الجمال و الصحة .
اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح
المكونات
قرفة و عسل
التحضير
للتخسيس
نضع في ربع لتر ماء ملعقة قرفه و نضيف ملعقتين عسل و نقسم المزيج الى اثنين و يشرب قبل النوم و على الريق
للتوريد و البثور
نمزج نفس المقدار #من العسل و القرفه و يوضع على الوجه و يترك ليلة كاملة
للتفتيح
نمزج القرفه و العسل مع قطرات ليمون او هلام الوفيرا و يوضع المزيج على لاماكن الداكنه مدة ساعتين .إعلان - Ads إعلان - Ads