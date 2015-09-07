اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح

اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح

نقدم لكم اقوى مزيج طبيعي #من مكونين فقط يفيد في التخسيس و الجمال و الصحة .

اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح

المكونات

قرفة و عسل

التحضير

للتخسيس

نضع في ربع لتر ماء ملعقة قرفه و نضيف ملعقتين عسل و نقسم المزيج الى اثنين و يشرب قبل النوم و على الريق

للتوريد و البثور

نمزج نفس المقدار #من العسل و القرفه و يوضع على الوجه و يترك ليلة كاملة

للتفتيح

نمزج القرفه و العسل مع قطرات ليمون او هلام الوفيرا و يوضع المزيج على لاماكن الداكنه مدة ساعتين .

شبكةعيونالإخبارية

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