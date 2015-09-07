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اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح

  • الصحة
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اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح

اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح 

نقدم لكم اقوى مزيج طبيعي #من مكونين فقط يفيد في التخسيس و الجمال و الصحة .

اشربها قبل النوم تفقدك 5 كيلو ضعها على وجهك تورد الخدود و تزيل البثور و ان وضعت على الاماكن السمراء جعلتها افتح
المكونات

قرفة و عسل
التحضير

للتخسيس
نضع في ربع لتر ماء ملعقة قرفه و  نضيف  ملعقتين عسل و نقسم المزيج الى اثنين و يشرب قبل النوم و على الريق
للتوريد و البثور

نمزج نفس المقدار #من العسل و القرفه و يوضع على الوجه و يترك ليلة كاملة
للتفتيح

نمزج القرفه و العسل مع قطرات ليمون او هلام الوفيرا و يوضع المزيج على لاماكن الداكنه مدة ساعتين .

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