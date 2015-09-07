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محمد بن زايد يأمر بإنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن

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محمد بن زايد يأمر بإنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن محمد بن زايد يأمر بإنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مكتب في ديوان ولي عهد أبوظبي يعنى بشؤون أسر شهداء الوطن.

ويختص المكتب بمتابعة احتياجات اسر الشهداء وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الاخرى في الدولة وتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد وتأمين كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم.

ويجسد هذا النهج معاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته ليظل العرفان بدور أسر الشهداء عنوان وفاء وواجبا وطنيا تقديرا لدورهم وما قدموه من عطاء وبذل ولتمكين أبناء الوطن واجيال الغد من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير وترسيخ قيم التكاتف والترابط والتعاضد التي يتسم بها مجتمع دولة الامارات منذ القدم.

يذكر أن الدولة منذ تأسيسها أقرت العديد من المبادرات التي تعني بأسر الشهداء في الدولة.

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