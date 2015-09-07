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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقدمان واجب العزاء لأسرة الشهيد علي حسن الشحي

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقدمان واجب العزاء لأسرة الشهيد علي حسن الشحي محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقدمان واجب العزاء لأسرة الشهيد علي حسن الشحي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بتقديم واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد علي حسن محمد الشحي الذي ارتقى أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " التي تقودها المملكة العربية الشقيقة في اليمن .

وعبر سموهما - خلال زيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة الظيت الشمالي برأس الخيمة يرافقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الشهيد البطل .. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء ..معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

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