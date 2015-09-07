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رويترز: قبرص مستعدة لاستقبال 300 مهاجر يُفضل أن يكونوا مسيحيين

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رويترز: قبرص مستعدة لاستقبال 300 مهاجر يُفضل أن يكونوا مسيحيين رويترز: قبرص مستعدة لاستقبال 300 مهاجر يُفضل أن يكونوا مسيحيين

قبرص

أبدت قبرص -العضو في الاتحاد الأوروبي- اليوم الإثنين واستعدادها لاستقبال ما يصل إلى 300 مهاجر هارب من الاضطرابات في الشرق الأوسط، وفقاً لنظام توزيع اللآجئين الجديد في الاتحاد الأوروبي، لكنها تفضل أن يكونوا مسيحيين.

وحسبما ما أوضحت وكالة رويترز، أن جزيرة قبرص التي يقطنها نحو مليون شخص، هي الدولة الأوروبية الأقرب إلى سوريا، إذ تبعد عنها نحو 100 كيلومتر شرقاً.

وقال وزير الداخلية “سوكراتيس هاسيكوس” إن صغر حجم قبرص يفرض عليها قدرة استيعاب محدودة.

وقال مصدر في الإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية وضعت خططاً جديدة لتوزيع اللاجئين، ستستقبل بموجبها الدول الأعضاء 160 ألف طلب لجوء في الإجمالي، سيعاد توطينهم من إيطاليا واليونان والمجر.

وقال هاسيكوس المسؤول عن سياسة الهجرة للإذاعة الرسمية، “سبق أن أعلنا أننا نستطيع استقبال ما بين 260 الى 300 كحد أقصى.،يتعين على الجميع (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) أن يشارك”.

وأضاف “نسعى لأن يكونوا مسيحيين أرثوذكس، الأمر لا يتعلق بأن نكون غير إنسانيين، أو عدم مد يد العون، إذا دعينا إلى ذلك لكن لنكون صادقين، نعم هذا ما نفضله”.

وإعتبر هاسيكوس أنه سيكون أسهل كثيراً على المسيحيين، أن يتأقلموا على الحياة في قبرص.

وأوضحت سلوفاكيا وجمهورية التشيك، إنهما تفضلان استقبال مسيحيين من الفارين من الإضطرابات في الشرق.

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