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الدنمارك تنبه اللاجئين الى صعوبة الهجرة اليها عبر إعلان فى صحف لبنان

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الدنمارك تنبه اللاجئين الى صعوبة الهجرة اليها عبر إعلان فى صحف لبنان الدنمارك تنبه اللاجئين الى صعوبة الهجرة اليها عبر إعلان فى صحف لبنان
نشرت وزارة الهجرة الدنماركية الاثنين اعلانا في عدد من الصحف اللبنانية تنبه فيه اللاجئين الى صعوبة الهجرة اليها خصوصا بعد ان شددت القوانين المتعلقة باللجوء في اراضيها.

وجاء في الاعلان "قررت الدنمارك تشديد القوانين المتعلقة باللاجئين في مجالات متعددة".

وأوردت بعض القرارات الصادرة اخيرا عن البرلمان الدنماركي وفيها "تقليص المساعدات الاجتماعية الى حد كبير، وتخفيض المساعدات الاجتماعية للاجئين الواصلين حديثا بنسبة قد تصل الى 50 في المئة".

ونشر الاعلان باللغتين العربية والانكليزية في صحف "السفير" و"النهار" و"المستقبل" و"دايلي ستار".

وبحسب الاعلان، فان القيود تتضمن "عدم احقية الاجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم الى الدنمارك خلال العام الاول" من وصولهم ، كذلك "يحصل الاجانب على حق الاقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحد ادني وانهم قد يواجهون خطر فقدان حق الاقامة في تلك الفترة".

وتشمل القيود ايضا تعلم اللغة الدنماركية لفهمها والتحدث بها كشرط للحصول على تصريح اقامة دائمة.

وفي حال رفضت السلطات طلبات اللجوء، يرحل الاشخاص المعنيون من الدنمارك في اسرع وقت.

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مصر 365