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وزير الخارجية اليمنى يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

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وزير الخارجية اليمنى يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وزير الخارجية اليمنى يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
أكد وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، أنه تم رصد عدد من الاتصالات من السفارة الإيرانية باليمن، مطالبًا بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وضرورة اليقظة حيال التدخل الإيرانى فى اليمن.

وقال وزير الخارجية اليمنى، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، إنه يوجد العديد من الخبراء والمستشارين الإيرانيين باليمن.

وأشاد بدولة الإمارات، مؤكدًا أنها قدمت مساعدات إنسانية كبيرة لليمن، وقال: "لا تفاوض ولا حوار مع الحوثيين فى هذه المرحلة، وعليهم أن يلتزموا بقرارات المجتمع الدولى".

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