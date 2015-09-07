مقتل 16 عنصرا من مليشيات الحوثى فى مأرب

شنت طائرات التحالف العربي، اليوم الإثنين غارات على مواقع للحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح في مأرب، مما أسفر عن مقتل 16 عنصرا من المليشيات، بينهم 13 خبير ألغام.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن القتلى لقوا مصرعهم في غارات للتحالف استهدفت جبهات للقتال في مأرب، بالإضافة إلى غارات على مواقع الحوثيين في منطقة مُكيراس بمحافظة بيضاء.

كما قصفت قوات التحالف تجمعات يريم في محافظة إب، ووجه طيران التحالف ضربات جوية على المعهد التقني وكلية الطيران وقاعدة الديلمي العسكرية في صنعاء.

يأتي القصف فيما أرسلت قوات التحالف والقوات الشرعية اليمنية، مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى مدينة مأرب، في إطار خطة لتحريرها من الحوثيين وقوات صالح.

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