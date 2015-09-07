إعادة الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بالسويس

صرح الدكتور رضا زغلول، رئيس اللجنة الفنية باللجنة الطبية لفحص للكشف على مرشحي مجلس النواب، أنه تقرر إعادة الكشف الطبي على المرشحين الذين تم فحصهم فى اللجنة الطبية الماضية وتقديم النتائج للجنة تلقي الطلبات لخوض الانتخابات.

أضاف الدكتور رضا زغلول، فى تصريحات خاصة أنه جاري إعداد كشف باسماء المرشحين الذين سيؤدون الكشف الطبي من جديد، وينتظرون تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت اليوم ببطلان نتائج اللجنة الطبية على المرشحين لمجلس النواب باللجنة القديمة وقضت باجراء كشف طبي جديد.