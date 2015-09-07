“أفلييت العرب” يختتم أعماله بالدعوة لسن تشريعات منظمة للتجارة الالكترونية

اختتمت فاعليات الدورة الثانية لمؤتمر أفلييت العرب التي عقدت بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بمشاركة مجموعة من الخبراء العرب و المصريين في مجال التسويق بالعمولة عبر الانترنت “ افلييت “.

سلط المؤتمر الضوء على أبرز الشبكات و الشركات التي توفر عروض افلييت في المنطقة العربية، كما شارك بالمؤتمر عدة مواقع لديها نظم تسويق بالعمولة مثل سوق دوت كوم ، جملون، جوميا، و بيت دوت كوم بالاضافة لوسائل دفع الكترونية مثل ون كارد.

خلال المؤتمر قدم عددا من الخبراء محاضرات في فنون الأفلييت، و كيفية تحقيق أرباحا طائلة من تسويق المنتجات المختلفة بالعمولة سواء عبر الانترنت، أو عبر تطبيقات الجوال، كما عرض المؤتمر عدة حالات لشباب عربي استطاع تحقيق آلاف الدولارات في سنوات قليلة من خلال العمل اون لاين في السوق العربي، الأمريكي و الأوروبي.

شارك في المؤتمر عددا من خبراء التسويق بالعمولة أهمهم محمود فتحي، محمد خرطبيل و السيد العسال، بالاضافة لخبراء في سي بي ايه منهم سيمو لايف، أما في مجال تطبيقات الجوال فألقى راقي بنشي محاضرة عن مستقبل الربح من الجوال.

دعا المؤتمر في جلسته الختامية مجلس الشعب المقبل لسن تشريعات تنظم العمل عبر الانترنت، ففي الوقت التي تتضاعف فيه أرباح الشباب عبر الانترنت تتزايد الحاجة لقانون ينظم عملية استلام مستحقاتهم من الخارج دون عوائق.

قال محمود فتحي أحد مؤسسي المؤتمر ان النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر للعام الثاني على التوالي لم يكن من قبيل الصدفة، إنما يرجع لبحث الشباب عن فرص عمل مبتكرة، و سعي الكثير منهم للحصول على عمل عبر الانترنت، و التحرر من قيود الوظائف التقليدية، و هو ما جعل المؤتمر محل اهتمام الكثير من الشباب الذي يريد العمل في مجال الافلييت، و حتى الذين يحققون أرباحا منه بالفعل، فالمؤتمر يمثل ملتقى لكل العاملين في المجال و كذلك الساعين لدخوله و تعلم فنونه.

قال محمد خرطبيل احد مؤسسي المؤتمر: كرمنا عددا من أصحاب التجارب الناجحة؛ ليكونوا نموذجا للشباب المقبل على العمل في الافلييت ليحذوا حذوهم و يستفيدوا من تجاربهم. و أشار خرطبيل إلى انهم حاولوا عبر المؤتمر تسليط الضوء على المعوقات التي تقابل العاملين في مجال الأفلييت، و طرح حلول لكثير منها.

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