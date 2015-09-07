أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لحواء.. 4 نصائح لحماية جلدك أثناء الحمل

Google+ Print
لحواء.. 4 نصائح لحماية جلدك أثناء الحمل لحواء.. 4 نصائح لحماية جلدك أثناء الحمل
تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر على السيدات، وذلك يرجع إلى حدوث العديد من التغيرات الفسيولوجية فى أجسام السيدات، فقد تظهر بشكل ممتلئ أو متورمة القدمين، وتكون حالتها النفسية غير مستقرة.

وتتأثر البشرة بشكل قوى أثناء فترة الحمل، وذلك بسبب فقدانها العديد من العناصر والفيتامينات التى تساعد على حيوتها.

وفى هذا السياق، تشير الدكتور نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن التغذية الغير صحية من أهم أسباب تدمير البشرة للسيدات أثناء فترة الحمل.

وتتابع استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أنه على المرأة أثناء فترة الحمل الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة كالألياف والحديد والبروتين، والأفضل أن تتناولين الخضراوات والفواكه.
>وتقدم استشارى الأمراض والجلدية، بعض النصائح للمرأة الحامل للحفاظ على صحة بشرتها، ومنها:
>1- استخدام مرطبات البشرة بديلا عن الصابون يحافظ على صحتها وحيوتها.
>2- عند تعرضك لأشعة الشمس عليك وضع واقى الشمس، وذلك للحفاظ على بشرتك لأنها تصبح أكثر حساسية أثناء تلك الفترة.
>3- تناول الماء بكثرة حيث إنها تحافظ على نضارة البشرة.
>4- ممارسة الرياضة بشكل يومى يجدد خلايا البشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365