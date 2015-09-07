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القبض على صاحب شركة استولى على 10 ملايين جنيه من 50 شخصا بالجيزة

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القبض على صاحب شركة استولى على 10 ملايين جنيه من 50 شخصا بالجيزة القبض على صاحب شركة استولى على 10 ملايين جنيه من 50 شخصا بالجيزة
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة برئاسة العميد محمد حسن القبض على صاحب شركة عقب اتهامه من قبل 50 شخصا بالنصب والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه منهم بعدما أوهمهم بتوظيفها فى تجارة الأدوات الصحية.

وتلقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة بلاغات من 50 شخصا ضد المتهم "سيد.م.ح" 45 سنة بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى تجارة الأدوات الصحية بينما يقوم بأخذ الأموال لنفسه واستولى منهم على مبلغ 10 ملايين جنيه.

وعلى الفور تحركت القوات وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365