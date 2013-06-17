محافظ الاسماعيلية الجديد يتبرأ من أخوانيته

تبرأ المهندس حسن الرفاعي الحاوي محافظ الاسماعيلية الجديد من أنتماؤه لجماعة الاخوان المسملمين ، وقال أنه فوجىء بأختياره محافظا موجهها الشكر لثقة الرئيس فيه .

وقال أنه محافظ لكل مواطنى المحافظة لحل مشاكلهم مهما كان أنتماؤهم السياسي وأن الجميع .

وأكد على أن مصر تحتاج إلى وفاق حقيقي يحقق الاستقرار للبلاد وأن الثورة يجب أن يشعر بها المواطن وأن الرئيس مرسي يعمل جاهدا لتحقيق أهدافها ويجب أن نساعده على حسب قوله

> ووجه الشكر إلى اللواء جمال أمبابي محافظ الاسماعيلية السابق على جهوده بالمحافظة .

وأعلن عن أقامة حفل لتكريمه ويعد حسن من ومن أبناء المحافظة وهو من مواليد 29 أغسطس عام 1957، متزوج ولدية ثلاثة أبناء، تخرج من كلية الهندسة عام 1980 عمل بمحطة كهرباء دمياط عامى 2006 و 2006 ثم محطة نوبيع عام 2009 ثم رئيس قطاع بمحطة أبو سلطان عام 2010 ومحطة السويس عام 2011 ثم رئيسا لقطاع الكهرباء بشركة الدلتا ووكيل أول وزارة الكهرباء بالإسماعيلية.