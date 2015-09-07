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مجدى الجلاد يكشف أكبر قضية فساد فى مصر خاصة بوزير الزراعة المستقيل

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مجدى الجلاد يكشف أكبر قضية فساد فى مصر خاصة بوزير الزراعة المستقيل مجدى الجلاد يكشف أكبر قضية فساد فى مصر خاصة بوزير الزراعة المستقيل
قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، إنه أعلن فى حلقة برنامجه "لازم نفهم" السبت الماضى عن فتح أكبر قضية فساد فى على مدى 4 حلقات متورط فيها مسئولون ورجال أعمال.

وكشف الجلاد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القضية التى سيعلن عنها هى قضية وزير الزراعة االمستقيل والمقبوض عليه، صلاح هلال، مضيفا أن القضية لا تتضمن وزير الزراعة فقط، وإنما تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والمسئولين فى الدولة والحكومة، وإهدار ما يقرب من 600 مليار جنيه فى قضايا فساد تتعلق بأراضى الدولة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق القاهرة إسماعيلية وطريق الفيوم.

وأضاف الجلاد، أن برنامج "لازم نفهم" سيكشف بالوثائق والمستندات والتقارير الرسمية ملايين الأفدنة التى نهبتها مافيا الأراضى بمساعدة مسئولين فى وزارة الزراعة، مؤكدا أنه لا يزال مصرًا على استكمال الملف رغم الحرب الشرسة التى يتعرض لها البرنامج من رجال أعمال ومسئولين لمنعه من كشف ملف القضية.


>- القبض على وزير الزراعة بالتحرير وتسليمه للجهات المختصة للتحقيق معه
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مصر 365

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