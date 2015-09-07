غداً.. محلب يرأس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس

يرأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء غداً الثلاثاء، يرافقه ٥ وزراء، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، فى زيارة رسمية لدولة تونس تستغرق يوميين حيث من المقرر أن يصل رئيس الوزراء لتونس صباح غداً الثلاثاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتونس فى مجال الطاقة والثقافة وعدد من المجالات الاخرى، كما يلتقى رئيس الوزراء خلال زيارته بعدد من المسئولين بتونس.
ويبحث رئيس الوزراء خلال الزيارة عدد من القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع فى ليبيا بالإضافة إلى بحث آليات مواجهة الإرهاب والتصدى له.