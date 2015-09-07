غداً.. محلب يرأس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس

يرأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء غداً الثلاثاء، يرافقه ٥ وزراء، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، فى زيارة رسمية لدولة تونس تستغرق يوميين حيث من المقرر أن يصل رئيس الوزراء لتونس صباح غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتونس فى مجال الطاقة والثقافة وعدد من المجالات الاخرى، كما يلتقى رئيس الوزراء خلال زيارته بعدد من المسئولين بتونس.

ويبحث رئيس الوزراء خلال الزيارة عدد من القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع فى ليبيا بالإضافة إلى بحث آليات مواجهة الإرهاب والتصدى له.