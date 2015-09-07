بالفيديو.. آخر تصريح لوزير الزراعة قبل القبض عليه: مفيش تستر على الفساد

قال صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، فى آخر مداخلة هاتفية له، يوم الأحد 5 سبتمبر، فى برنامج هنا العاصمةعلى قناة سى بى سى، مع الإعلامية لميس الحديدى، فى رده على قضية الفساد الكبرى:”مفيش تستر على الفساد على الإطلاق فى وزارة الزراعة، والأمر مطروح أمام القضاء والنيابة ولما ينتهى هانتكلم فيه”.

وعند الحديث عن أراضى الطريق الصحراوى طريق مصر اسكندرية الصحرواى، قال هلال أن هناك مستثمرين حولوا نشاط الأراضى من الزراعة للسكن ولن نهدم قضاهم بل سيتم تقنين أوضاعهم، كما أن من يزرعون سيتم التعامل معهم، مؤكدا على أهمية أخذ “حق الدولة”.

هذا وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على وزير الزراعة، فى ميدان التحرير بناء على تعليمات الرقابة الإدارية ، وجارى نقله إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه فى الاتهامات بالفساد داخل وزارة الزراعة، وتمت عملية إلقاء القبض عليه بعد دقائق من تقديم استقالته.