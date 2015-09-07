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وزير الصحة: إجراءات وقائية لحماية 68 ألف حاج من الكرونا وأنفلونزا الطيور

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وزير الصحة: إجراءات وقائية لحماية 68 ألف حاج من الكرونا وأنفلونزا الطيور وزير الصحة: إجراءات وقائية لحماية 68 ألف حاج من الكرونا وأنفلونزا الطيور
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة زيادة عدد المصابين بفيروس الكرونا بمنطقة الرياض بالسعودية، مشيرا إلى ضرورة رفع عمليات الترصد لـ68 ألف حاج مصرى عند عودتهم من أداء نسك الحج.

وأشار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة خلال اجتماعه برؤساء أفرع التأمين الصحى عبر الفيديو كونفرنس إلى ضرورة تفعيل إجراءات مكافحة العدوى ضد الكرونا وفيروس أنفلونزا الطيور، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع مديريات الطب البيطرى، للتأكد من تطبيق معايير الأمان الحيوى بالمزارع.

وأضاف وزير الصحة، أنه سيتم إطلاق مشروع قومى لصحة الطفل خلال الفترة المقبلة يدخل ضمن أطفال المدارس.

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مصر 365