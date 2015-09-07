بالفيديو..تداول فيديو مزور للحظة القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال

تداولت بعض المواقع مقطع فيديو للحظة القبض على وزير الزارعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، وذلك عقب إلقاء القبض عليه من جانب قوات الأمن وتسليمه للجهات المختصة للتحقيق معه.

وبالتدقيق فى اللقطات المتداولة يظهر عدم صحتها، حيث يظهر فى الفيديو وزير الزراعة فى البداية خلال إحدى الجولات التفقدية وسط المواطنين، ثم يظهر المشهد الثانى مباشرا الذى يدعى لحظة القبض عليه ويبدو فى الصورة رجال شرطة بالزى الشتوى والجواكت السوداء مما يدل على القبض على أحد الأشخاص منذ فترة وخاصة فى فصل الشتاء.

من الملاحظات الآخرى التى تظهر فى اللقطات المتداولة إشارة الشخص الذى تم القبض عليه بإشارة رابعة مما يعنى القبض على شخص ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.