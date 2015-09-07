ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية كثفت من حملاتها التموينية بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى، التى أسفرت خلال العشرة أيام السابقة عن ضبط أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ولحوم وأغذية غير صالحة للاستعمال الآدمى بشتى مراكز المحافظة وبيانها كالتالى.

القضية رقم 14257 لسنة 2015 جنح رمكز ههيا ضد (م ا ا) القائم بإدارة مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمركز ههيا، وذلك لإقامته نشاطا تجاريا بدون ترخيص وتدوين بيانات على العبوات مخالفة للحقيقة بالغش والتدليس على المواطنين، وتم التحفظ على نصف طن أرز معبأ فى أكياس .

والقضية رقم 54975 لسنة 2015 مركز الزقازيق ضد (ه ف ح ) وذلك لقيامها بإنشاء مصنع مخللات بدون ترخيص وتم التحفظ على طن و250 مخللات على ذمة القضية .

والقضية رقم 55017 لسنة 2015 جنح مركز الزقازيق ضد (م ا ى ح) المسئول عن مخزن مواد غذائية بمركز الزقازيق لإقامة النشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1200 كيس جبن على ذمة القضية.

والقضية رقم 54725 لسنة 2015 جنح مركز الزقازيق ضد(ف م ا )صاحب مستودع مواد بناء بمركز الزقازيق لعدم وجود سجلات حركة تداول الأسمنت، وقد تم التحفظ على 5 طن أسمنت السويس.

والقضية رقم 54726 جنح مركز الزقازيق ضد (ا ع ع )المسئول عن مستودع أسمنت بالزقازيق لعدم وجود سجلات حركة تداول الأسمنت وتم التحفظ على 2 طن أسمنت السويس.

وأضاف جمال زيدان رئيس الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، أن المديرية شنت حملاتها بمدينة العاشر من رمضان، والتى أسفرت عن ضبط الأتى: المحضر رقم 8718 لسنة 2015 بالعاشر من رمضان ضد (م ع ع )صاحب شركة لحوم بالعاشر من رمضان، وذلك لحيازته لحم دجاج مفروم مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 24 طن و750 كجم.

المحضر رقم 8603 لسنة 2015 جنح العاشر من رمضان ضد (ع س ع) صاحب شركة صناعات غذائية بالعاشر، وقد تم التحفظ على 680 كجم من الدهن و150 كجم من الزيت المغلى و550 كجم من لحوم البانيه دجاج و60 كجم دجاج نصف مقلى وجميعه مجهول المصدر.