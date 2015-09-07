بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب المرشحين للالتحاق بكليات جامعة طنطا

قال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، إن أكثر من 3 آلاف طالب تم توقيع الكشف عليهم فى أول يوم للكشف الطبى للطلاب المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمجمع كليات سبرباى، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يصل عدد الطلاب الذى سيتم توقيع الكشف الطبى عليهم حوالى 30 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 7 سبتمبر الجارى حتى 20 من الشهر نفسه.

وأوضح الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات له، أنه تم تجهيز الإدارة الطبية بأماكن انتظار جيدة التهوية، ومضاعفة عدد العيادات، وتنظيم حركة الدخول والخروج منعاً للتكدس والازدحام وتقليل الوقت.

ومن جانبه، أشار الدكتور حامد الشرقاوى المشرف العام على الإدارة الطبية بالجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد والذى يشمل تخصصات القلب، والباطنة، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والعظام، ويعتبر ذلك بمثابة الخطوة الأولى فى تقديم الرعاية الصحية للطلاب، موضحاً أن الإدارة الطبية ستقوم بحصر الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة وتقديم ندوات طبية لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بطرق التعايش مع المرض وتقديم العلاج المناسب لهم.

يذكر أنه تم تحديد يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7-8 سبتمبر لطلاب كليات الطب، الصيدلة، العلوم والتمريض بالترتيب ويومى الأربعاء والخميس لكليات طب الأسنان، الهندسة، الزراعة والمعهد الفنى للتمريض،ويومى السبت والأحد لطلاب وطالبات كليات التربية والتربية النوعية، ويومى الاثنين والثلاثاء لطلاب وطالبات كلية التجارة (انتظام وانتساب وموجه)، ويومى الأربعاء والخميس لطلاب وطالبات كليات الآداب (انتظام وانتساب وموجه)، والحقوق (انتظام وانتساب)أما يومى 19-­20 سبتمبر فخصصا لتخلفات جميع الكليات.