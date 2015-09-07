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رئيس مدينة القصير يحيل 8 أطباء للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم

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أحال اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير 8 أطباء بوحدة الأمل الصحية بالمدينة للشئون القانونية بإدارة القصير الصحية لعدم تواجدهم بمقر عملهم خلال مواعيد العمل المقررة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لرئيس المدينة بعد تفقد المشروعات المطروحة والقائمة بالمدينة والتأكد من تواجد الموظفين والعاملين بمقر عملهم.

وكان بصحبته خلال تفقد مقرات الانتخابات كل من اللواء عاطف القائد مساعد مدير الأمن لفرق جنوب البحر الأحمر والعميد أحمد سعد مأمور قسم شرطة القصير والرائد شادى حافظ رئيس مباحث القسم ومبارك إبراهيم مدير الإدارة التعليمية والمهندس صلاح شريف مدير إدارة الأزمات و ناصر صابر مدير الأمن بالوحدة المحلية.

وتفقد مقرات "مدرسة مصطفى حبيب الابتدائية، مدرسة كمال الدين حسين الثانوية بنين، مدرسة القصير الفندقية، مدرسة الشهيد أحمد على الابتدائية، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية، مدرسة العوينة الجديدة، مدرسة السلام الإعدادية، مدرسة الصنايع بنين، المعهد الأزهرى، جمعية تنمية المجتمع، مدرسة الحرية الابتدائية، مدرسة الشيخ عطا الابتدائية، الشبان المسلمين، مدرسة أبو بكر الصديق.

وشملت الجولة تفقد اللجنة الرئيسية ومقرها المجلس المحلى الشعبى، وذلك للوقوف على مدى جاهزية تلك اللجان داخلياً وخارجياً ورفع كفاءة بعض اللجان وسد احتياجاتها من الإنارة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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