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قنا تستعد بـ27 مشروعا استثماريا خلال المؤتمر الاقتصادى فى البحر الأحمر

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قنا تستعد بـ27 مشروعا استثماريا خلال المؤتمر الاقتصادى فى البحر الأحمر قنا تستعد بـ27 مشروعا استثماريا خلال المؤتمر الاقتصادى فى البحر الأحمر
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، طرح 27 مشروعًا استثماريًا خلال المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر فى الفترة من 11 الى 12 من الشهر الجارى.

وقال الهجان خلال الاجتماع التحضيرى للمؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى زيادة فرص التنمية والاستثمار بمحافظات جنوب الصعيد، موضحاً أن المشروعات تتضمن طرح فرص استثمارية فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان وأخرى خدمية تشمل إقامة جامعة خاصة ومستشفى عالمى ومنتجع علاجى.

وأشار إلى أن قنا تضم مقومات طبيعية جاذبة للاستثمار مثل المناخ والتربة الخصبة، بالإضافة إلى المواد الخام التى تستخدم فى مشروعات صناعية عملاقة مثل إنتاج الفوسفات ومشتقاته والأسمنت والحجر الجيرى.

وأكد الهجان أن أجهزة المحافظة انتهت من إعداد ملفات متكاملة عن تلك المشروعات التى ستطرح فى المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى خلق تنمية اقتصادية متنوعة يستفيد منها كل أبناء المحافظة فى المدن والقرى، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين المصريين والأجانب.

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مصر 365