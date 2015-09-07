محافظ الفيوم يصر على تسليم التأشيرات لحجاج الجمعيات رغم تعرض والديه لحادث

رغم تعرض والده ووالدته لحادث سيارة بالأمس واضطراره للسفر من محافظة الفيوم إلى القليوبية أمس للاطمئنان عليهما أصر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم على الحضور للمحافظة والقيام بنفسه بتسليم حجاج الجمعيات الأهلية بالفيوم لعام 1436هـ تأشيرات الحج وجوازات السفر لأداء المناسك لبيت الله الحرام، وذلك بقاعة الاحتفالات بنادى الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.

حضر اللقاء اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، وإيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه إلى حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً ضرورة الالتزام بتعليمات المشرفين المرافقين لبعثة الحج، وأن يتحلى الجميع بالخلق الكريم، داعياً المولى العلى القدير أن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً وأن يحفظ مصر وأهلها من كل حاقد وناقم.

كما أكد ضرورة أن يأخذ الجميع من الحج العبرة والعظة والاستفادة بكل ما فيه من فوائد وأن يخلصوا الدعاء لمصر بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، ثم قام المحافظ بتسليم تأشيرات الحج وجوازات السفر وتذاكر الطيران لحجاج بيت الله الحرام مع خط تليفون محمول والكتيبات الإرشادية حول مناسك الحج.

جدير بالذكر أن نصيب الجمعيات الأهلية بالفيوم من تأشيرات الحج هذا العام بلغ 296 حاجاً وحاجة تابعين لعدد 50 جمعية أهلية بجميع مراكز المحافظة، تم تقسيمهم إلى 7 مجموعات وتخصيص مشرف لكل مجموعة للتيسير على الحجاج وتسهيل أداء المناسك.

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