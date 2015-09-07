لجنة انتخابات أسيوط: إعلام المرشحين بتقديم كشوف طبية جديدة

أصدر المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، تعليماته لأعضاء لجنة تلقي طلبات الترشح لبرلمان 2015، بسرعة الاتصال بطالبى الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لجنة الانتخابات، بتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة لترشحهم.

وأوضح المستشار جمال عبدالرحمن، فى بيان له اليوم، أنه يستمر العمل فى قبول التقارير الطبية للمرشحين حتي يومى 13، و14 سبتمبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة من مساء اليوم.

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