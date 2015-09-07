السعودية تعلن وصول 647 ألف حاج

أعلنت السلطات السعودية أن عدد الحجاج الوافدين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم أمس الأحد بلغ 647 ألفا و314 حاجا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات فى بيان اليوم أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 642 ألفا و85 حاجا، فيما وصل عن طريق البر 808 حجاج، وعن طريق البحر 4421 حاجا، بزيادة بلغت 18 ألفا و513 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى بنسبة قدرها 3% تقريبا.

>