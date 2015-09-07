وكالة إيرانية:قطر منحت أموالا للمشاركين بمؤتمر الدوحة للإطاحة بالنظام العراقى

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن مؤتمر قطر الذى حمل اسم "المصالحة الوطنية"، وشارکت فيه جماعات عراقية، قرر تقديم منح مالية للمشارکين وتأکيد التمويل لاستمرار التظاهرات، لتشجيع الأطراف على المواقف التى تنسجم مع المخططات الإقليمية الهادفة للإطاحة بالنظام السياسى فى العراق ووضع العراقيل أمام أى استقرار سياسى وأمنى.

ووفقا للوكالة الإيرانية "تسعى الدوحة عبر التمويل إلى الاستحواذ على النفوذ بين الأطراف السنية العراقية، وقالت الوكالة: إن الشخصيات الحكومية تم منحها مبلغ 4 ملايين دولار، والعشائرية حصلت على مبلغ مليون دولار، والوجوه الاجتماعية بنحو 100 ألف دولار، ومن ينوب عن أى شخصية مبلغ 50 ألف دولار.

وقالت المصادر للوكالة الإيرانية، إن المجتمعين فى الدوحة أکدوا تواصلهم مع مندسين بين التظاهرات، والإسراع فى اختراقها عبر التمويل لشخصيات علمانية وشبابية تشترك فى هذه التظاهرات، ورفع شعارات الحراك المدنى والدولة العلمانية، والترکيز على السياسيين الشيعة وتشويه سمعتهم.

ووفقا للوكالة "خلافات عميقة حول زعامة " الحراك السنى فى العراق" بين عبد الصمد الغريرى، عضو القيادة القطرية لحزب البعث وصلاح المختار، والفريق صباح العجيلى قائد المجلس العسکرى وجمال الضارى مندوبا عن هيئة العلماء المسلمين، وزيدان الجابرى رئيس المجلس السياسى، وخميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربى السنى من جهة، وبين على الحاتم أمير عشائر الدليم وعبد الرحمن العاصى شيخ عشيرة العُبيد، ورافع العيساوى وزير المالية الأسبق، وأحمد الدليمى وقيس الراوى.

ووفقا للوكالة التقى سليم الجبورى رئيس مجلس النواب ونواب آخرون، قيادات قطرية وعرض عليهم دعما ماليا مقابل مواقف سياسية ضد التوافق مع الأطراف الشيعية مع العراق والعمل على عرقلة الحرب على داعش والعمل على إطالتها بأقصى قدر ممکن.

وحثت الدوحة الأطراف المشارکة على استثمار التظاهرات فى العراق ودعمها بطريقة سرية، لإحداث خرق سياسى يصب فى صالح إطالة الفوضى السياسية والحرب على تنظيم داعش، على حد تعبير الوكالة.

يذكر أن الخارجية العراقية احتجت على استضافة قطر لمؤتمر للمعارضة، وأعربت عن استغرابها من عقد مؤتمر سياسى معنى بالشأن العراقى، بعيداً عن علم حكومة بغداد، واستنكرت ما تخلل المؤتمر من حضور بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقى بتهم دعم الإرهاب والتعاون مع المنظمات الإرهابية.

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