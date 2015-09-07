بالصور.. إغلاق 13 مقهى ومحل تجاري لمزاولتها النشاط بدون تراخيص في الأقصر

أغلقت سلطات محافظة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الأمن العام بالمحافظة 13 مقهي ومحلًا تجاريًا ، لمزاولتها النشاط التجاري بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة مكبرة لفرض لانضباط تنفيذا لتوجيهات محمد بدر، محافظ الأقصر.

و قرارات الإغلاق الإدارى التي تم تنفيذها خلال الحملة كالتالي :” 1295محل كشرى بشارع يحى البهنساوى والقرار رقم 2224 بيع حدايد وبويات بنجع الفاخورة المنشأة و 2226 مغسلة سيارات بشارع على بن أبى طالب و 2227 مقهى بشارع على بن أبى طالب و 2228 مقهى بالزناقطة و 2229 محل مطحنة بن بشارع محمد فريد المنشية و 2230 بيع حدايد وبويات بشارع معاذ بن جبلو و 2231 مقهى بنجع بدران و 2232 محل لتجهيز الآيس كريم ولم ينفذ ذلك القرار لاكتمال شروط الترخيص وحصوله على رخصة سارية حديثة والقرار 2235 لمقهى بشارع صلاح سالم والذى يحمل قرارين غلق إداري بدون ترخيص _ وتنفيذ قرار 2260 بيع منظفات صناعية بالمساكن الشعبية صلاح سالم، وأخيرًا تنفيذ قرار 1097 لمقهى بشارع عبد المنعم العديسى المنشية ” وذلك لمزاولتهم النشاط التجاري بدون ترخيص بالمخالفة للمادة “2″ من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

قاد الحملة العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، ورافقة المهندس سامح ناجى صادق مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية والمهندس حامد شكيلى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة الأمن العام برئاسة اللواء أيمن راضى مساعد مدير الأمن وضباط وأمناء شرطة الأمن العام بالإضافة إلى شرطة المرافق بالمحافظة برئاسة العقيد إيهاب مرعى أبو المكارم رئيس مباحث شرطة المرافق بالأقصر و الملازم أول أسامة فوزى من ضباط شرطة المرافق.