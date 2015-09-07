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صلاح يغادر تشاد متجها لروما

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صلاح يغادر تشاد متجها لروما صلاح يغادر تشاد متجها لروما

غادر محمد صلاح جناح منتخب مصر الدولي تشاد متجها مباشرة إلى إيطاليا، من أجل العودة لفريقه روما.

وشارك صلاح في الفوز الكبير على تشاد 5-1 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017. وسجل الهدف الثالث.

ويطير صلاح إلى باريس مباشرة من تشاد، ومنها إلى روما.

ويستعد فريق روما لمواجهة فروزينونى يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وتعود بعثة منتخب إلى القاهرة غدا الثلاثاء. بسبب ظروف الطيران فى تشاد، حيث لا توجد رحلات طيران فى اليوم التالى للمباراة، ما تسبب فى تأخر عودة الفراعنة.

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