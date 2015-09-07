بالصور.. قائد الجيش الثالث يلتقي بشيوخ قبائل وعواقل ومواطني جنوب سيناء

التقى اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني، مع عدد من شيوخ القبائل والعشائر ومواطنى جنوب سيناء، حيث أكد أنهم خط الدفاع الأول عن الوطن مع أبناء القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقرار شعبه العظيم .

يأتي هذا استمراراً لجهود القوات المسلحة فى معاونة مواطنى وبدو سيناء وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأشار ائد الجيش الثالث الميداني، إلى تكليفات القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الرعاية والإهتمام بأبناء سيناء والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم وتذليل كافة المصاعب والعقبات التى تواجههم فى القرى والنجوع والتجمعات القبلية بوسط وجنوب سيناء ، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لسيناء ، مشيراً إلى زيادة عدد القوافل الطبية والعلاجية بهذه المناطق وعلاج الحالات الدقيقة على نفقة القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية .

من جانبهم، قدم شيوخ وعواقل جنوب سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود مشرفة لخدمة أبناء سيناء ، مجددين العهد على التعاون الكامل معها فى مواجهاتها الحاسمة ضد الإرهاب فى سيناء وإستعادة الأمن والإستقرار لهذا الجزء العزيز من أرض مصر .

وفى نهاية اللقاء قام قائد الجيش الثالث الميدانى بتكريم عدد من شيوخ القبائل ومواطنى سيناء تقديراً لجهودهم فى دعم ومساندة القوات المسلحة ، وتوزيع العديد من الهدايا العينية لدعم الأسر المعيلة والأكثر إحتياجاً وذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة .