محافظ بورسعيد ووزارة الإنتاج الحربي يكرمان الطلاب المتفوقين

بورسعيد- جمال نوفل

كرم اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد واللواء عامر ضيف الله رئيس قطاع التفتيش بوزارة الإنتاج الحربي أوائل الطلاب في الشهادة الابتدائية و الإعدادية والثانوية العامة وأوائل التعليم الفني والرواد المثالين وذلك في الاحتفالية التي إقيمت بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي .

و قد تم تكريم 13طالبًا من الأوائل وبحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ووكيلة وزارة التربية والتعليم وأبدي محافظ بورسعيد سعادته بتكريم الأوائل للمرة الثانية مشيراً بأن الإنسان المتفوق يستحق التكريم بإستمرار وتقدم محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير إلي وزارة الإنتاج الحربي علي سرعة تلبية مطلب مديرية التربية والتعليم لتكريم أبنائنا المتفوقين واستعداد الوزارة التام لتلبية أي مطالب تعليمية للمحافظة وهو ليس بجديد علي الوزارة .

> وأعلن المحافظ بأن الاحتفال اليوم بتكريم نخبة من أبناءنا وبناتنا المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم علي مواصلة النجاح والتفوق باعتبارهم سواعد المجتمع وأعمدة البناء والتنمية في المستقبل مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تشجع الإبداع والتميز والتفوق في المجالات المختلفة وقدم المحافظ التهنئة للطلبة والطالبات المتفوقين متمنياً لهم مستقبل باهر.

وأضاف أن الدولة لن تدخر جهداً نحو تطوير العملية التعليمية باعتبار أن التعليم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري وقوة الأمم تقاس بمدي تعلم أبناءه فمصر لن تتقدم سوي بفضل أبنائها وشبابها المخلصين والمتفوقين ثم تحدث اللواء عامر ضيف الله رئيس قطاع التفتيش بوزارة الإنتاج الحربي والذي رحب فيها بجميع الحاضرين، معرباً عن خالص سعادته بتكريم هؤلاء الأبطال من الطلبة والطالبات المتفوقين دراسياً مؤكدا بان وزارة الإنتاج الحربي لن تتأخر عن أي طلب لأي جهة تعليمية لان العلم هو الأساس.