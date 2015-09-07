أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ بورسعيد ووزارة الإنتاج الحربي يكرمان الطلاب المتفوقين

Google+ Print
محافظ بورسعيد ووزارة الإنتاج الحربي يكرمان الطلاب المتفوقين محافظ بورسعيد ووزارة الإنتاج الحربي يكرمان الطلاب المتفوقين

جانب من التكريم

بورسعيد- جمال نوفل

كرم اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد واللواء عامر ضيف الله رئيس قطاع التفتيش بوزارة الإنتاج الحربي أوائل الطلاب في الشهادة الابتدائية و الإعدادية والثانوية العامة وأوائل التعليم الفني والرواد المثالين وذلك في الاحتفالية التي إقيمت بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي .

و قد تم تكريم 13طالبًا من الأوائل وبحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ووكيلة وزارة التربية والتعليم وأبدي محافظ بورسعيد سعادته بتكريم الأوائل للمرة الثانية مشيراً بأن الإنسان المتفوق يستحق التكريم بإستمرار وتقدم محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير إلي وزارة الإنتاج الحربي علي سرعة تلبية مطلب مديرية التربية والتعليم لتكريم أبنائنا المتفوقين واستعداد الوزارة التام لتلبية أي مطالب تعليمية للمحافظة وهو ليس بجديد علي الوزارة .
> وأعلن المحافظ بأن الاحتفال اليوم بتكريم نخبة من أبناءنا وبناتنا المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم علي مواصلة النجاح والتفوق باعتبارهم سواعد المجتمع وأعمدة البناء والتنمية في المستقبل مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تشجع الإبداع والتميز والتفوق في المجالات المختلفة وقدم المحافظ التهنئة للطلبة والطالبات المتفوقين متمنياً لهم مستقبل باهر.

وأضاف أن الدولة لن تدخر جهداً نحو تطوير العملية التعليمية باعتبار أن التعليم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري وقوة الأمم تقاس بمدي تعلم أبناءه فمصر لن تتقدم سوي بفضل أبنائها وشبابها المخلصين والمتفوقين ثم تحدث اللواء عامر ضيف الله رئيس قطاع التفتيش بوزارة الإنتاج الحربي والذي رحب فيها بجميع الحاضرين، معرباً عن خالص سعادته بتكريم هؤلاء الأبطال من الطلبة والطالبات المتفوقين دراسياً مؤكدا بان وزارة الإنتاج الحربي لن تتأخر عن أي طلب لأي جهة تعليمية لان العلم هو الأساس.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا