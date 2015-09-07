محمد بن زايد يواصل تقديم العزاء في شهداء الوطن والواجب

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زياراته لتقديم واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " إعادة الأمل " في اليمن.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال لقائه بهم في مجالس العزاء .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم التعازي .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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