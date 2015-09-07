ضبط صاحبة محل بقالة تموينية لاختلاسها مواد غذائية وبيعها بالقاهرة

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحبة محل بقالة تموينية لقيامها باختلاس كمية من المواد التموينية من البطاقات التموينية، لتحقيق أرباح غير مشروعة وبحوزتها 4 طن سكر تموينى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لرجال مباحث شرطة التموين تفيد قيام صاحبة محل بقالة ببيع السلع التموينية خارج منظمة الدعم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان المحل، وتمت مداهمة المقر، وعثر بحوزتها على 4 طن سكر تموينى، وألقى القبض عليها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

>