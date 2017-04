عطر رجالي جديد من Dolce&Gabbana

دولتشي آند غابانا للعطور تقدم عطر The One for Men Eau de Parfum الجديد وهو تعبير صارخ عن الشخصية والأناقة المميزة.

عطر The One for Men Eau de Parfum يقدم تجربة عطرية عميقة، وهو اختيار حقيقي لكل ذواق في عالم العطور. ويتميز العطر بشخصية وسماته المذهلة التي تناسب كل من يمثل الرجولة والأناقة.

نفحات العطر

العلوية الأنيقة والنابضة بالحياة والمكوّنة من الجريب فروت والكزبرة والريحان، تكشف عن السماتالشرقية الحارة للعطر. أما صميمه فينبض رجولة عبر الزنجبيل والهيل المتناغمان مع نفحات زهر البرتقال الرقيقة والآسرة. ويضمن أساس العطر الذي يحتوي على كثافة غنية من التبغ، والعنبر، وخشب السيدار الدافئ، تعبيراً عميقاً ودائماً للعطر. أما زجاجة فتتألق بتصميم جمالي ذو لمسات داكنة، وغطاء معدني أسود ولامع.