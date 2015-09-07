أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

عطر رجالي جديد من Dolce&Gabbana

Google+ Print
عطر رجالي جديد من Dolce&Gabbana عطر رجالي جديد من Dolce&Gabbana

الإثنين 07-09-2015 15:19

دولتشي آند غابانا للعطور تقدم عطر The One for Men Eau de Parfum الجديد وهو تعبير صارخ عن الشخصية والأناقة المميزة.
عطر The One for Men Eau de Parfum يقدم تجربة عطرية عميقة، وهو اختيار حقيقي لكل ذواق في عالم العطور. ويتميز العطر بشخصية وسماته المذهلة التي تناسب كل من يمثل الرجولة والأناقة.
نفحات العطر
العلوية الأنيقة والنابضة بالحياة والمكوّنة من الجريب فروت والكزبرة والريحان، تكشف عن السماتالشرقية الحارة للعطر. أما صميمه فينبض رجولة عبر الزنجبيل والهيل المتناغمان مع نفحات زهر البرتقال الرقيقة والآسرة. ويضمن أساس العطر الذي يحتوي على كثافة غنية من التبغ، والعنبر، وخشب السيدار الدافئ، تعبيراً عميقاً ودائماً للعطر. أما زجاجة فتتألق بتصميم جمالي ذو لمسات داكنة، وغطاء معدني أسود ولامع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي