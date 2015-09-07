زيوت جمالية لبشرة صافية كالمرآة

دائماً ما نبحث عن الكمال لبشرتنا، ما يجعلنا نسعى وراء الجديد من منتجات العناية بالبشرة المتاحة في الأسواق، فيما نجهل أنّ هناك زيوتاً طبيعيةً أفضل بكثير. فبالإضافة إلى كونها لا تحتوي على موادّ كيميائية، قد تضرّ البشرة، تعتبر الزيوت غنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية وفيتامين E الذي يُعتبر أساسياً في إنتاج الكولاجين.

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إليك أفضل هذه الزيوت الطبيعية لبشرة أكثر جمالاً وإشعاعاً:

زيت الأرغان: يأتي هذا الزيت من شجرة الأرغان؛ تلك الشجرة التي توجد في المغرب فقط. وهي تنمو مرتين فقط في العام، مما يجعل هذا الزيت من الزيوت المرتفعة الثمن، وذات الفائدة العالية للبشرة. ومن فوائد زيت الأرغان للبشرة:

- ترطيبه الوجه والجسم والشعر، بفضل غناه بالفيتامينات A وE.

- مساعدته خلايا الجلد على إنتاج الكولاجين، بتأثير من أحماضه الدهنية، التي تجعله رائعاً للحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من التجاعيد.

- حمايته البشرة وترطيبها. فبالإمكان استعماله قبل التعرّض لأشعة الشمس، كما يستخدم لعلاج مشكلات البشرة كحب الشباب.

زيت الزيتون: يستخدم زيت الزيتون كثيراً في المطبخ، لكنه شديد الروعة حين يتعلّق الأمر بالبشرة، لأنه:

- يحتوي على مضادات للالتهابات التي تساعد على علاج البقع الحمراء.

- يستخدم كمرطّب رائع للبشرة. فهو يعمل على تجديد إنتاج خلايا البشرة ويؤمن نعومتها ونضارتها.

- بالإضافة إلى غناه بـالـ "EVOO" المثالي لأصحاب البشرة الحساسة، يساعد على التخلص من التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

زيت جوز الهند: هو بمثابة مرطب رائع للبشرة والجسم بفضل خصائصه المرطّبة للبشرة. وهو يحتوي على:

- مضادات الأكسدة التي تؤخر علامات الشيخوخة.

- مضادات للفطريات ومضادات للبكتيريا التي تساعد على تعزيز التئام الجروح والتهابات البشرة.

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