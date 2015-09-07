عطر ACQUA DI GIÒ للرجل الأنيق

Acqua Di Giò ، أكثر من مجرد عطر.

فهو عبير الحياة، وقصيدة رائعة تتغنى بكمال الطبيعة وجوهر الرجل. رجل مُعتد الثقة بنفسه وطبيعته كالبحر. نسخة عصرية عن شخصية أبولو الأسطوري، الذي يجمع بين الرجولة والجمال بنظرة هائمة وراء المحيط، وجسد يشع ضياء.

نضارة فريدة من نوعها مثل ارتفاع موجة عالية تتحدى الشمس...

عطر كلاسيكي جوهري

مايزال عطر Acqua Di Giò يخلب الألباب منذ إطلاقه عام 1996، متجاوزاً كل اتجاهات الموضة وتغيّراتها. فهو عطر كلاسيكي راسخ بتركيبته الرائعة والمريحة والمستمدة من تقاليد عريقة. إنه مثل رواية عظيمة، "خاتمتها لا تعرف النهاية".

Acqua Di Giò ، قوى الطبيعة

فهو يجسّد قوة الماء وحيوية الهواء.

نضر، مشرق وآسر في وقت واحد،

رشاقته طبيعية.

يثير موجة من أكسجين نقي،

لم يحدث قط أن أثار عطر رائحة البحر والماء بهذه الأصالة أو البساطة الطبيعية.

Acqua Di Giò ، عطر كلاسيكي بنقائه وتناغمه وتوازنه، بكمال اتقانه ولياقته بلا عيوب. تركيبة نقية وبسيطة بروعة، بينما تشع بجرأة باهرة الإشراق والصفاء.

هالة مشعة

Acqua Di Giò: اسم يَعدُ بالنضارة. عطر يروي التعطش مثل ماء بارد. جياش العاطفة بشكل لا يصدق بدءاً من انطلاقته الأولى الفواحة بلذعة البرغموت واليوسفي وزهر البرتقال، فيجعلك تشعر بنسائم المحيط، وترى مشهد البحر المشمس.

Acqua Di Giò ، عطر الجمال والإشراق. فنضارته المضيئة تثير في المخيلة صور برك سباحة صافية، وأجساد متلألئة بقطرات الماء تحت إنعكاسات أشعة الشمس.

يتكشّف التوهج والصدق على الفور: البرغموت، زهر البرتقال، وعنصرcalone (إيقاع بحري)، الياسمين، البتشول وخشب الأرز. ليس هناك أسرار مخفية. كل شيء واضح ومتقن تماماً. ليس هناك أعذار، لا يوجد فقط إلا مزايا جليّة على البشرة.

تم الوفاء بالوعد.

عبق الحرية

Acqua Di Giò، عطر نابض بإحساس نقي، فهو يتمتع بالقوة المهدئة للماء، ليصبح استخدامه إجراء ضرورياً. فتأثيره علينا مثل الطبيعة، يغمرنا بشعور رائع بالمتعة والسلام.

فكل ما يتعلق به يلامس العاطفة، ليكون تجربة حسيّة نابضة بالشمس والبحر والهواء. قوة وصفاء الطبيعة التي تغذي النفس بإحساس رائع بالتوازن المثالي.

Acqua Di Giò، عطر مرادف للإحساس النقي، فهو يمثّل عصره، ويخط سطور الحرية بلا تطرف أو غرور. فيستحضر آفاقاً لا متناهية للبحر والسماء. فهو منعش مثل نسمات تحلق بنا على أجنحة الريح.

تمتزج همسات الياسمين مع عبق Hedione لتبعث في قلب العطر الزهري، الإشراق والرشاقة بلمسة عصرية. وتُعدّ هذه الحركة الرشيقة جزءاً لا يتجزأ من جوهر الجمال بالنسبة إلى Giorgio Armani، ليبدع عطوراً تطوّق الجسم بوتيرة دقيقة ومناسبة تماماً.

Acqua Di Giò، عطر يحرّك شغاف القلب بعبيره الأخاذ.