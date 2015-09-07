تقرير - سقوط هولندا في تصفيات اليورو يقابله توهج ويلز وأيسلندا

(إفي): ألقت هزيمة المنتخب الهولندي أمس الأحد أمام منتخب تركيا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" بفرنسا، بظلالها على التصفيات بعدما سقطت إلى المركز الرابع واصبح تأهلها حتى إلى الملحق الأوروبي في خطر.

في المقابل صنع المنتخب الآيسلندي تاريخا كرويا جديدا له بعدما تأهل للمرة الأولى إلى نهائيات اليورو، بصحبه المنتخب التشيكي الذي فاز على منتخب لاتفيا (1-2)، في الوقت الذي اقتربت فيه منتخبات ويلز وبلجيكا وإيطاليا من التأهل.

ويكفي المنتخب الويلزي بقياده نجم ريال مدريد جاريث بيل من الحصول على نقطة واحدة من مباراته القادمة أمام أندورا ليتأهل رسميا إلى النهائيات، بينما يتعين على منتخب بلجيكا تحقيق فوز خلال الثلاث مباريات المتبقية له في نفس المجموعة، بينما يمنح فوز إيطاليا أمام أذربيجان في الجولة المقبلة بطاقة التأهل لها.

وما زال مصير الطاحونة الهولندية غامضا وهو الذي لم يقدم العروض المقنعة مع مدربه الجديد داني بليند. ولم يساهم تغيير القيادة الفنية للمنتخب في أي تغيير من موقف بطل أوروبا عام 1988 ، الذي لم يعد يتبقى له أي أمل في الصعود مباشرة إلى النهائيات، ويبقى بصيص الأمل في التأهل من خلال بوابة الملحق.

ومني المنتخب الهولندي بهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه التركي.

أحرز ثلاثية المنتخب التركي لاعبو الوسط أوجوزخان أوزيعقوب وأردا توران (ق8 و26)، بينما تكفل براك يلماز، مهاجم جالاتاسراي، بإحراز الهدف الثالث (ق86).

وتبقى أمال كلا المنتخبان معلقة على احتلال المركز الثالث في المجموعة لخوض الملحق بعد أن حجز منتخبي آيسلندا وجمهورية التشيك مقعديهما في النهائيات بفرنسا بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب بنفس الرصيد 19 نقطة.

وتعادل منتخب آيسلندا لى ملعبه أمام منتخب كازاخستان بدون أهداف، بينما تغلب المنتخب التشيكي على مضيفه منتخب لاتفيا (1-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب "سكونتو" في العاصمة اللاتفية ريجا.

والتحق المنتخبان بنظيرهما الإنجليزي الذي كان أول المتأهلين بعدما حقق فوزه السابع في التصفيات السبت أمام مضيفه سان مارينو بسداسية نظيفة محققا العلامة الكاملة (21 نقطة).

وأصبح المنتخب الويلزي قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل سلبيا يوم الأحد مع المنتخب الإسرائيلي وتربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة أمام المنتخب البلجيكي.

وسيلعب المنتخب الويلزي مع منتخب البوسنة على ملعب الأخير بينما سيستقبل منتخب أندورا في الجولة الأخيرة.

ويأتي رفاق النجم إدين ازار نجم التشيك في الوصافة وبفارق نقطة وحيدة، بعد أن حققوا فوزا صعبا على منتخب قبرص بهدف نظيف أحرزه ازار نفسه قبل أربع دقائق على نهاية المباراة.

بينما ظل منتخب إسرائيل في المركز الثالث وبفارق نقطتين أمام منتخب البوسنة والهرسك الذي حقق فوزا كبيرا على منتخب أندورا، متذيل الترتيب بدون رصيد، بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة الثامنة، قطع المنتخب الإيطالي خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما فاز بهدف نظيف أحرزه قائد روما دانييلي دي روسي (ق6) على منتخب بلغاريا في مدينة باليرمو الإيطالية.

وتتصدر كتيبة مدرب يوفنتوس السابق أنطونيو كونتي المجموعة الثامنة بعد ارتفاع رصيدها إلى 18 نقطة فيما تراجعت النرويج عقب اعتلائها المجموعة لساعات قليلة للمركز الثاني بـ16 نقطة وخلفها كرواتيا في المركز الثالث بـ15 نقطة.

وكان المنتخب النرويجي قد فاز بثنائية نظيفة على المنتخب الكرواتي حملت توقيع جو انجي برجيت (ق51) و(ق69).

وبهذه الخسارة يتعقد موقف المنتخب الكرواتي الذي بات مصيره في أيدي منافسيه لا سيما أن منتخبي إيطاليا والنرويج، صاحبا المركزين الأول والثاني على التوالي، سيلتقيان في ختام مباريات المجموعة التي يتذيلها منتخبي أذربيجان بست نقاط ومالطا بنقطتين.