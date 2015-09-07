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إلغاء كلاسيكو بيرو لعدم حضور أحد الفريقين

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إلغاء كلاسيكو بيرو لعدم حضور أحد الفريقين إلغاء كلاسيكو بيرو لعدم حضور أحد الفريقين

(إفي): ألغيت المباراة الودية بين أليانزا ليما وأونيفرسيتاريو، كلاسيكو كرة القدم البيروانية الذي كان مقررا أمس الأحد، بعدما لم يحضر الفريق الأول بحجة أن المنظمين لم يلتزموا بدفع المستحقات المتفق عليها.

وذكر أليانزا ليما سبب غيابه عن اللقاء في بيان صدر بعد عشرين دقيقة من الموعد المقرر لانطلاقه.

وكان الفريق قد سافر إلى أريكيبا، مقر المباراة، إلا أن مسئوليه الإداريين قرروا إلغاء مشاركته قبل دقائق من بداية اللقاء.

وكان لاعبو أونيفرسيتارو يجرون تدريبات الإحماء في ملعب (أونيفرسيداد ناسيونال دي سان أجوستين)، حين أعلن أليانزا أنه لن يخوض المباراة.

وكان ينتظر أن يشهد اللقاء أول مشاركة رسمية مع أليانزا للمهاجمين البيروانيين ريموند مانكو وسيخيو بينيا، اللذين انضما مؤخرا للفريق.

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