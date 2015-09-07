كلاوديو بيتزارو يعود إلى فريقه الألماني القديم

(إفي): انضم المهاجم البيرواني كلاوديو بيتزارو للمرة الثالثة إلى نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم بعدما وقع صباح اليوم عقدا للعب في صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن النادي الألماني عن ضم بيتزارو (36 عاما) الذي سيتم تقديمه ظهر اليوم بالتوقيت المحلي بعد خضوعه للفحص الطبي.

ويعد هذا ثالث تعاقد يبرمه اللاعب البيرواني مع هذا النادي، بعد أن لعب في صفوفه في الفترة ما بين 1999 و2001 وبين 2008 و2012.

وأعرب بيتزارو عن سعادته بـ"العودة من جديد للعب وتحقيق نجاحات" في صفوف بريمن.

وعبر توماس آيخين المدير الرياضي لبريمن عن حماسته لعودة المهاجم البيرواني للعب في الفريق.

وتابع "بيتزارو يعرف فلسفتنا في اللعب مع الشباب والمهارات التي يتمتع بها سوف تساعدنا على تطوير آدائنا كفريق".

وعاد اللاعب البيرواني إلى صفوف بريمن بعد انتهاء تعاقده المبرم مع بايرن ميونخ في الفترة ما بين 2012 و2015، دون تجديده.

وكان بيتزارو قد أعرب أثناء حفل وداعه عن رغبته في مواصلة اللعب في الدوري الألماني (بوندزليجا) والانتقال مع عائلته للعيش في ميونخ.

ويعد بيتزارو أفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندزليجا، حيث سجل 176 هدفا في 383 مباراة.