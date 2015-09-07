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مباراة إسبانيا وإنجلترا الودية ستلعب في أليكانتي

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مباراة إسبانيا وإنجلترا الودية ستلعب في أليكانتي مباراة إسبانيا وإنجلترا الودية ستلعب في أليكانتي

(إفي): أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين أن مباراة منتخب البلاد الودية أمام إنجلترا، المقررة في 13 نوفمبر المقبل، ستقام على ملعب (ريكو بيريز) بمدينة أليكانتي، في حال تمكن (لا روخا) من التأهل المباشر إلى بطولة يورو 2016.

وكان منتخب (الأسود الثلاثة) هو أول المتأهلين إلى البطولة المقرر إقامتها في فرنسا العام المقبل قبل ثلاث جولات من نهاية التصفيات، بعدما تمكن من الفوز في المباريات السبع التي خاضها حتى الآن.

وإذا لم تتمكن إسبانيا من التأهل المباشر إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، سيتزامن موعد إقامة المباراة الودية أمام إنجلترا مع مباريات الملحق، ما سيعني إلغاءها.

يذكر أن في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في 11 فبراير عام 2009، تمكن الإسبان من هزيمة الإنجليز بهدفين دون رد على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان) في سيفيليا، سجلهما ديفيد فيا وفرناندو يورينتي.

ويعود آخر لقاءات منتخب المدرب فيسنتي ديل بوسكي على ملعب (ريكو بيريز دي أليكانتي) إلى 11 أكتوبر أول بتصفيات يورو 2012 أمام منتخب إسكتلاندا، في مباراة انتهت بفوز إسبانيا بثلاثة أهداف لهدف، حملت توقيع ديفيد سيلفا (هدفين) وفيا مقابل هدف من ركلة جزاء لديفيد جودويلي.

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